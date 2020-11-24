В Кемерове появится исторический парк «300 лет Кузбассу». ФОТО: кадр презентации Российского исторического общества.

В областной столице появится парк «300 лет Кузбассу» площадью около 700 гектаров, который объединит ключевые достопримечательности Кемерова. Создание парка анонсировал губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса рассказал о новом парке во время круглого стола, который прошел в Доме Российского исторического общества (город Москва) в рамках открытия выставки «Маленький Интернационал в Сибири».

«К юбилейной дате мы планируем создать исторический парк «300 лет Кузбассу» в городе Кемерово общей площадью около 700 гектаров. Он объединит множество достопримечательностей: Рудничный бор, монумент «Память шахтерам Кузбасса» скульптора Эрнста Неизвестного, музей-заповедник «Красная Горка», школу, построенную по проекту голландского архитектора Йоханнеса ван Лохема, экстрим-парк, скульптуру Святой Варвары, «Музей угля», а также места для отдыха и парковые зоны», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Парк объединит множество уже существующих достопримечательностей и включит в себя новые. ФОТО: кадр презентации Российского исторического общества.

Для привлечения туристов к открытию парка на территории «Красной горки» планируется восстановить канатную дорогу и пристань, которые использовались для перевозки угля.