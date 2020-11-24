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Коронавирус Covid-19

Новокузнецк опять лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Свежие данные от оперативного штаба Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецк опять лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Новокузнецк опять лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще у 171 жителя Кузбасса за минувшие сутки подтвердился коронавирус. Лидирующую позицию в статистике по новым заболевшим вновь занимает Новокузнецк.

В Новокузнецке на утро 24 ноября выявили 37 новых случаев заболевания. В Новокузнецком районе - три. Общее число заболевших - 4225 и 250 соответственно.

В городе Кемерово ковид подтвердился у 34 человек, в Кемеровском муниципальном округе - у одного. Общее число заболевших - 3979 и 253 соответственно.

В Междуреченске и Прокопьевске - по 13 новых пациентов с COVID-19. Общее число заболевших - 2082 и 1078 соответственно.

В Ленинске-Кузнецком тесты на коронавирус положительные у 10 человек, а в Ленинск-Кузнецком округе - у двоих. Общее число заболевших - 877 и 134 соответственно.

В Киселевске и Осинниках - по восемь новых заболевших. Общее число заразившихся - 903 и 637 соответственно.

В Белове - шесть новых случаев заболевания, а в Беловском муниципальном районе - один. С начала пандемии здесь заразились коронавирусом 1192 и 250 человек соответственно.

В Анжеро-Судженске тесты на ковид положительные еще у пяти человек. Общее число заболевших - 944.

По четыре новых заболевших - в Юрге и Прокопьевском муниципальном округе. Общее число заболевших - 350 и 89 соответственно.

По три новых случая заболевания - в Березовском и Тайге. Здесь общее число заболевших с начала пандемии 230 и 62 человека соответствено.

Также по три новых заболевших - в Мариинском муниципальном районе и Топкинском муниципальном округе. Общее число заболевших - 128 и 134 человека соответственно.

По два заболевших - в Калтане и Полысаеве. С начала пандемии - 197 и 210 человек соответственно.

Также два заболевших - в Яйском муниципальном округе. Общее число - 166 человек.

По одному заболевшему - в Таштагольском муниципальном районе (общее число - 267), Гурьевском, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах. Здесь общее число пациентов с ковидом достигло 167, 118 и 66 человек соответственно.

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