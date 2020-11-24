РСХБ за месяц перевел 10% сделок с недвижимостью в экосистему «Своё жильё»

Россельхозбанк принял участие в XIV Московском форуме лидеров рынка недвижимости MREF – 2020, организованном Ведомостями. Спикеры обсудили глобальную цифровизацию рынка недвижимости и внедрение качественно новых сервисов как застройщиками, так и банковским сектором. О преимуществах экосистемы «Своё жильё» Россельхозбанка рассказал Григорий Вовченко, управляющий директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

В октябре 2020 года Россельхозбанк запустил экосистему «Своё жильё» на территории всей страны. Пользователи ресурса могут выбрать недвижимость среди 1,2 млн вариантов, рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн. Для посетителей ресурса в дистанционном формате доступно большинство банковских продуктов, в том числе кредит по программе сельской ипотеки и рефинансирование ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых (при оформлении личного страхования). В настоящий момент в экосистеме представлено более 4 тыс. новых жилых комплексов, а также вторичное жилье - за счет интеграции с технологичным сервисом по поиску недвижимости Циан.

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