Кузбассовцы увидят редчайшее астрономическое явление. Фото: mirkosmosa.ru

Жители Кузбасса смогут увидеть редчайшее астрономическое явление. Как утверждают эксперты, такого не происходило со времен Средневековья.

21 декабря кузбассовцы смогут увидеть, как Юпитер и Сатурн подойдут на максимально близкое расстояние друг к другу. Такие расчеты сделали астрономы из Университета Райса (США). Исследователь Патрик Хартиган отметил, что планеты сближаются друг с другом примерно раз в 20 лет, однако настолько не приближались со времен Средневековья. Будучи разделенными расстоянием всего в одну пятую часть диаметра полной Луны, они будут выглядеть как сдвоенная планета.

- Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе, - добавил Хартиган.

Увидеть сближение планет можно будет из любой точки при ясной погоде. В следующий раз Юпитер и Сатурн подойдут так близко друг к другу 15 марта 2080 года. А потом - только после 2400 года.