Кузбасские хирурги спасли младенца без пищевода. Фото: КОДКБ/ Instagram

Кузбасские хирурги спасли младенца без пищевода. Малыш родился с врожденным пороком развития.

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы спасли новорожденного, который родился без пищевода. Сложная операция длилась два с половиной часа.

- Был врожденный порок развития. Практически у него не было целого пищевода. Для сохранения жизни мы сформировали этому ребеночку эзофагостому для того, чтобы отходила слюна, и гастростому, чтобы можно было его кормить, - сообщила заведующая отделением общей хирургии Евгения Полуконова.

Операцию хирурги провели, когда малыш немного подрос и набрал вес. Сам пищевод сформировали из участка толстой кишки. В будущем ребенок сможет полноценно питаться, не испытывая при этом неудобств.