Синоптики обещают туманы и похолодание до -20 градусов в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 25 ноября, в Кузбассе. Эксперты прогнозируют туманы и похолодание до -20 градусов.

В ночь на среду столбики термометров покажут -7… -12 градусов, правда, в отдельных территориях будет -15… -20. Днем потеплеет до -6… -11 градусов. Будет дуть переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, дымки, изморозь. На дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 25 ноября ожидается -10… -12 градусов, днем будет -9… -11. Как и в целом по области, сутки пройдут преимущественно без осадков, будет наблюдаться дымка, на дорогах гололедица.

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