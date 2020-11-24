Пьяный новокузнечанин угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Новокузнецке пьяный мужчина угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП. Как выяснилось, за руль он вообще не имел права садиться.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего новокузнечанина, по вине которого погибла женщина-пешеход.

Авария произошла в октябре на пересечении улиц Тузовского и Толбухина. Как установили полицейские, водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а затем въехал в деревянные ограждения. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Против водителя возбудили уголовное дело.

- Следствием установлено, что накануне обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым, а затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль друга и совершил на нем автоаварию. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что фигурант никогда не имел права управления транспортными средствами, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы дела находятся на рассмотрении в суде, новокузнечанину грозит до 12 лет тюрьмы.