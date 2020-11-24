«Тихо стой!»: мужчина в маске ограбил магазин в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Посетитель в медицинской маске и перчатках зашел в пивной магазин в Ленинске-Кузнецком. Но вместо того чтобы совершить покупку, он ограбил магазин.

Камера наблюдения, установленная в одном из магазинов Ленинска-Кузнецкого запечатлела момент дерзкого ограбления. На кадрах видно, как женщина-продавец встречает покупателя. Тот подходит к прилавку, перепрыгивает через него. Женщина пытается остановить налетчика, сначала делает замечание: «Куда полез?!» Потом кричит, но незнакомец закрывает ей рот рукой, а потом, угрожая ножом, ведет к кассе.

«Открывай! Тихо стой! Тихо стой - и пойдешь домой. Никому не говори, поняла?» - приговаривает налетчик, вытаскивая из кассы деньги.

Кадры с видеокамеры появились в соцсетях, и большинство подписчиков отметило, что продавец вела себя героически, пытаясь не пустить грабителя. Сам же инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Сообщение о нападении на продавца магазина поступило в отдел полиции «Кольчугинский» межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий». В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - отметили в ведомстве. - В следственном подразделении органа внутренних дел возбуждено уголовное дело о разбое. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

Граждан, владеющих информацией о личности подозреваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-5) 62-19-80 или 8 (384-5)-65-13-84.

Анонимность гарантируется!