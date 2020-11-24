Кемеровчанин убил подругу ножом в грудь и сдался полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

Кемеровчанин убил свою подругу ножом в грудь, а затем сам сдался полиции. Перед этим пара поссорилась.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Рудничного района областного центра. По их версии, в июне пара распивала спиртное у себя в квартире. Мужчина ревновал женщину и постоянно из-за этого высказывал ей претензии. Между ними в очередной раз произошла ссора, в ходе которой он ударил сожительницу ножом в грудь. Помощь медиков женщине не понадобилась - она скончалась на месте. Ее сожитель сам вызвал правоохранителей и показал орудие преступления. Его взяли под стражу, а также назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.