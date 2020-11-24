Министр образования Кузбасса сообщила о переносе итогового сочинения для 11-классников. Фото: Пресс-служба АПК

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева сообщила о переносе итогового сочинения для 11-классников. Это связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

«Получаю довольно много вопросов по поводу проведения в этом году итогового сочинения в 11-х классах и собеседования в 9-х классах. Рособрнадзор совместно с Минпросом РФ приняли решение о переносе итогового сочинения на весну. Предварительно решено, что оно пройдет не раньше 5 апреля 2021 года. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могут написать вместо сочинения изложение», - написала она в своем Instagram.

Что касается 9-х классов, то собеседование запланировано на 10 февраля. Дополнительные даты - 10 марта и 17 мая.

«На федеральном уровне допускают, что собеседование может пройти дистанционно, - добавила Софья Балакирева. - И оставляют это решение за региональными органами управления образованием. Мы будем смотреть по эпидемиологической ситуации. Поэтому более точную информацию сможем озвучить позднее».

Также она напомнила, что собеседование и сочинение (изложение) являются допусками до государственной итоговой аттестации.