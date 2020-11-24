Отвал выгорел изнутри: замгубернатора показал состояние отвала под Новокузнецком. ФОТО: страница Андрея Панова в Инстаграме.

Замгубернатора Кузбасса побывал на отвале в районе Апанаса, где произошел сход горной массы. Андрей Панов снял на видео, как сейчас выглядит место ЧП.

Андрей Панов отметил, что на месте ЧП работала комиссия, в которую вошли представители районной администрации, Росприроднадзора и НИИГД, а также проектировщик работ по тушению эндогенного пожара.

- Комиссия осмотрела место схода горных пород и установила причину: из-за пожара часть отвала внутри выгорела, под тяжестью верхних слоев произошло частичное обрушение, - сообщил Андрей Панов на своей странице в социальных сетях.

Также замгубернатора отметил, что члены комиссии подтвердили: опасности для людей и населенного пункта происшедшее не представляет. Тем не менее, ежедневно здесь будут проводить осмотр отвала и делать аэрогазовые замеры воздуха.

Как сейчас выглядит отвал. ФОТО: страница Андрея Панова в Инстаграме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура заинтересовалась горящим отвалом в Новокузнецком районе

Прокуратура Кузбасса заинтересовалась горящим отвалом в Новокузнецком районе. На нем произошел частичный сход горной породы. (подробности)

На горящем отвале под Новокузнецком обрушилась горная порода

Кузбасские власти прокомментировали частичный сход породы на отвале возле поселка Апанас.(подробности)

Замгубернатора Кузбасса снял на видео горящий отвал под Новокузнецком

Заместитель губернатора Андрей Панов осмотрел отвал рядом с поселком Апанас, что под Новокузнецком. Именно здесь сейчас идут работы по тушению эндогенного пожара. (подробности)

Замгубернатора Андрей Панов проверил горящий отвал под Апанасом

Заместитель губернатора Андрей Панов 24 июля на юге Кузбасса, где проверил горящий отвал недалеко от поселка Апанас. Он оценил текущее состояние грунта. (подробности)