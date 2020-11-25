Дети устроили опасные игры под мостом в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка

Опасные игры под мостом через реку Аба устроили маленькие жители Новокузнецка. Бдительные горожане, чтобы остановить небезобидное развлечение и вызвали спасателей.

Несколько школьников, едва дождавшись снега, решили покататься с горки. Так как снежных горок еще нет, местом для развлечения они выбрали набережную реки Абы и склон возле моста по улице Павловского. Дети лихо скатывались вниз, к самой воде, когда на это обратили внимание жители окрестных домов. Один из очевидцев обратился за помощью в Единую диспетчерскую службу города Новокузнецка.

Спасатели прибыли уже через несколько минут и, действительно, застали детей за опасным развлечением. С ними провели беседу, и дети отправились по домам. И в это же время спасатели обраитли внимание на другую группу школьников, которые катались с берега набережной на другой стороне реки.

- Спасатели объяснили детям, что такая забава может стоить им жизни, особенно опасно это развлечение в темное время суток. После продолжительной беседы дети пошли играть во дворе дома, - сообщает пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка.