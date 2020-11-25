По инициативе губернатора Кузбасс получит 10 миллиардов рублей на переселение с подработанных территорий Фото: Константин НАГОВИЦЫН

По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева регион получит более 10 миллиардов рублей на переселение жителей с подработанных шахтами территорий. Средства поступят в течение трех лет.

Напомним, что глава региона неоднократно озвучивал проблему на встречах с президентом России, замечая при этом, что программу необходимо завершить к концу 2024 года.

В ближайшие три года в стране будет направлено 13,5 миллиарда рублей на переселение граждан с подработанных территорий, в том числе 6,7 миллиарда дополнительно, соответствующие поправки были приняты Госдумой РФ. Кузбасс на этот срок получит 10,3 миллиарда рублей, что позволит переселить 5398 семей.

- Выделяемые на программу суммы будут увеличены в разы, - отметили в администрации правительства Кузбасса. - Так, Прокопьевск в 2021 году получит более 1,5 миллиарда рублей - в три раза больше, чем в 2020 году. В Киселевск в следующем году будет направлен 821 миллион рублей (в 2020 году - 275 миллионов рублей). На переселение жителей Анжеро-Судженска заложено 735 миллионов рублей (2020 год - 341 миллион).

Всего с 1998 года на переселение кузбассовцев из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ, из федерального бюджета было выделено более 18 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам уже были переселены 17 069 семей.