Две женщины и мужчина с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе скончались еще три пациента с коронавирусом - две женщины и мужчина. Об этом утром 25 ноября сообщил оперативный штаб области.

- У женщины 1975 года рождения из Юрги, у женщины 1958 года рождения, а также у мужчины 1955 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили подробности в штабе.

Также стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована еще у 172 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 073 человек.

191 пациент выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 16 405 человек. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3312 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 734 человека.