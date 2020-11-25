Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 20 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе количество заболевших коронавирусом жителей превысило 20 тысяч человек. О последних 172 подтвержденных случаях стало известно утром 25 ноября.

Согласно данным оперативного межведомственного штабе, с начала пандемии в регионе заболели уже 20 073 человека. Также за сутки 191 пациент выписан, а всего на данный момент выздоровели 16 405 человек.

К сожалению, статистику летальных исходов за минувшие сутки пополнило еще три случая. По данным оперштаба, у женщины 1975 года рождения из Юрги, у женщины 1958 года рождения, а также у мужчины 1955 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили подробности в штабе.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3312 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 734 человека.