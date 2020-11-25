Кемерово и Новокузнецк разделили лидерство по числу заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 25 ноября Кемерово и Новокузнецк разделили лидерство по числу новых заболевших коронавирусом. Всего же инфекцию за сутки выявили в 20 территориях.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 34, Новокузнецк – 33, Междуреченск – 15, Анжеро-Судженск – девять, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Юрга – про восемь, Осинники – семь, Мыски и Киселевск – по шесть, Калтан, Полысаево и Тайга – по пять, Гурьевский муниципальный округ – четыре, Березовский и Прокопьевский муниципальный округ – по три, Краснобродский и Мариинский район – по два, Крапивинский муниципальный округ – один.

Также за прошедшие сутки 191 пациент выздоровел, три человека скончались. Всего в регионе медицинскую помощь получают 3312 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10734 человека.