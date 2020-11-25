Скончался бывший председатель новокузнецкого Горсовета. Фото: АСДГ

Накануне, 24 ноября, стало известно, что скончался бывший председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Роальд Бабун. Также он был одним из создателей Устава Новокузнецка.

Роальд Владимирович Бабун родился 20 января 1934 года в Ленинграде. В 1957-м окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Обработка металлов давлением», после чего приехал работать в Новокузнецк.

С 1963 по 1989 год трудился в Сибгипромезе. В 1990 году был избран депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. Также был избран председателем горсовета и занимал этот пост до прекращения деятельности советов всех уровней в 1993 году. В 1993-1994 годах Роальд Бабун был президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, с 1994-го - вице-президентом ассоциации.

Под руководством Роальда Бабуна был разработан и принят один из первых в России Устав Новокузнецка, разработана программа социально-экономического развития города в условиях перехода к рыночной экономике, положение о статусе пригородной зоны. Под его руководством городским Советом был принят ряд решений по реформированию экономики города, в частности, решение об акционировании городского предприятия «Водоканал».

С его активным участием были установлены побратимские отношения Новокузнецка с городами Питтсбург (США), Запорожье (Украина), Чаоян (КНР).

На сессии Новокузнецкого горсовета 4 июля 2019 года Роальду Бабуну было присвоено звание почетного гражданина Новокузнецка.