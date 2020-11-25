Сергей Цивилев проверит работу общественного транспорта в Новокузнецке. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев проверит работу общественного транспорта в Новокузнецке. Поездка главы региона в город запланирована на четверг, 26 ноября.

Сергей Цивилев проверит в Новокузнецке реализацию транспортной реформы, которая вызвала много нареканий у местных жителей и перевозчиков. На самом старте новокузнечане жаловались на задержки автобусов, незнание водителями маршрутов города, невозможность воспользоваться бесконтактной системой оплаты и др.

-Завтра планируется рабочая поездка Сергея Евгеньевича в Новокузнецк с посещением ряда объектов, которые требуют внимания губернатора, в том числе в график планируется включить вопросы работы общественного транспорта для проверки хода транспортной реформы в городе, - цитирует ТАСС источник в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что накануне глава региона высказался о происходящем в Новокузнецке.

-Старт транспортной реформы в южной столице Кузбасса сопровождается рядом сложностей, которые создают очевидные неудобства для жителей. Эти сложности никто не скрывает, городская администрация и лично глава города с 18 ноября работают над их устранением, - отметил губернатор. - Причина сложившейся ситуации также известна — основной поставщик услуг, компания «ПитерАвто», не смогла обеспечить должную подготовку к переходу на новую транспортную схему и по факту не выполнила часть своих обязательств перед городом. Отмечу, что руководство компании полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее.

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