В Кузбассе соцработница ограбила умирающего 95-летнего пенсионера Фото: Алексей ФОКИН

В Кузбассе работница социальной службы ограбила умирающего 95-летнего пенсионера. Женщине вынесен судебный приговор.

В Прокопьевске к полицейским обратился внук скончавшегося 95-летнего горожанина и сообщил, что из квартиры дедушки украдено 200 тысяч рублей сбережений. Стражи порядка организовали розыск и вскоре задержали подозреваемую - 42-летнюю соцработницу, которая в свое время ухаживала за прокопчанином. Женщина знала, где ее подопечный хранит деньги, а когда ему стало хуже и мужчину поместили в больницу, проникла в квартиру и похитила наличные. Стоит отметить, что дверь даже не пришлось взламывать - у соцработницы был комплект ключей.

- Сверток с украденными деньгами она тайно спрятала в жилище пенсионерки, которой также помогла по хозяйству, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Обвиняемая уволилась из социальной службы. Похищенные деньги сотрудники полиции изъяли и вернули заявителю.

Суд, рассмотрев все материалы уголовного дела, назначил женщине два года лишения свободы условно.