В булочную за симкой: кузбассовцы подключаются к мобильной связи в магазинах у дома

В Кузбассе на 1000 увеличилось число небольших магазинов возле дома, где можно купить сим-карты сотового оператора МегаФон. Они появились в 150 населенных пунктах региона, не только в крупных городах, но и небольших поселках.

Для покупки сим-карты даже не нужен паспорт, а активировать ее можно самостоятельно в любое время через специальное приложение или портал «Госуслуги». При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора или перейти со своим номером в сеть МегаФона.

- Продажи сим-карт МегаФона в магазинах у дома стартовали в период пандемии, став одним из самых безопасных и удобных способов: время на оформление услуги сократилось вдвое, исчезла потребность лишний раз посещать крупные торговые центры, - отметила директор МегаФона в Кемеровской области Людмила Цветкова, - Такой формат стал популярен у жителей нашего региона. Спрос на сим-карты с саморегистрацией в Кемеровской области вырос в 2,5 раза летом и осенью.

Сим-карты с саморегистрацией можно приобрести и онлайн в интернет-магазине МегаФона.