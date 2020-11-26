В Кузбассе создадут центр для подготовки строителей редких специальностей. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе планируется создать центр для подготовки кадров для строительной отрасли, в том числе, редких специальностей. Эту инициативу поддержали в Правительстве России.

В регионе по инициативе губернатора Сергея Цивилева появится межрегиональный центр подготовки профессионалов строительной сферы. Его концепцию обсудили на заседании межведомственной рабочей группы с участием замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрия Волкова, замминистра труда и соцзащиты России Елены Мухтияровой, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и других представителей федеральных министерств и ведомств.

-В Кузбассе впечатляющая инфраструктура, на базе региона совершенно точно можно развивать такой центр. Важно, что и у потенциальных заказчиков есть запрос на создание централизованной образовательной системы. Застройщики в ходе встреч признают готовность вкладывать ресурсы в обучение кадров. Например, выплачивать стипендию студентам, чтобы в будущем заключить с ними контракт и отправить их на ту стройку, где они нужны, — отметил Дмитрий Волков.

В свою очередь Сергей Цивилев отметил, что в центре будут обучать и дефицитным специальностям. А в целом его создание будет способствовать активному развитию строительной сферы в регионе.

-Решение кадрового вопроса — ключевой момент. Мы уже формируем группу студентов по целевому заказу строительных компаний региона. В перспективе трудоустройство и переобучение специалистов позволит нам реализовывать крупные инвестиционные проекты. Прежде всего, это развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, строительство Восточного полигона, — подчеркнул глава региона.

Межрегиональный центр строительных компетенций будет работать на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Кузбасский образовательный кластер по строительным компетенциям будет включать северный и южный кампусы с центрами в Кемерове и Новокузнецке. В северный войдут Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, Кемеровский коммунально-строительный техникум имени Заузелкова и Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева. На юге основными образовательными организациями станут Сибирский государственный индустриальный университет и пять колледжей и техникумов Новокузнецка и Прокопьевска.