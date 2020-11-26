Кузбасские школьники могут получить бесплатные продукты после выхода с дистанционки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасские школьники, которые уже вышли с дистанционного обучения, могут даже сейчас претендовать на продуктовые наборы. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В среду, 25 ноября, глава региона принял участие в прямом радиоэфире, где ответил на вопросы жителей. Один из них поступил от многодетной мамы – женщина спрашивала, как она может получить продуктовые наборы на детей-школьников. Сергей Цивилев напомнил алгоритм – для получения продуктов родители должны обратиться с заявлением в ту школу, где обучается ребенок.

Однако уже к 23 ноября и младшеклассники и старшие школьники вновь перевелись с дистанционного формата на очный. Однако, по словам губернатора, льгота никуда не делась.

-на период дистанционного обучения мы приняли решение, что льготным категориям граждан будут выдаваться продуктовые наборы для детей, так как в школах было предусмотрено бесплатное питание, - отметил Сергей Цивилев. – Эти категории школам известны. Кто не получил, могут это сделать. Они имели право на такую льготу – они могут ее получить.