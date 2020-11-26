В Кузбассе начинаются выплаты пособий на детей от трех до семи лет

Выплаты на детей от трех до семи лет в Кузбассе начнутся 26 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе начинаются выплаты пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Накануне, 25 ноября, глава региона принял участие в радиоэфире, где ответил на актуальные вопросы от жителей. Один из них касался сроков выплаты пособий семьям, где воспитываются дети от трех до семи лет.

-Деньги уже пришли и выплаты начинаются уже завтра (26 ноября, в четверг – прим. Ред.), - подтвердил Сергей Цивилев.

Напомним, что выплаты получают жители Кузбасса, у которых есть один ребенок или несколько детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Главное условие для получения материальной поддержки - размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. В 2020 году это 10 389 рублей. Мера поддержки действует в течение 12 месяцев со дня обращения. Размер компенсации в 2020 году составляет 5389 рублей на каждого ребенка.

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Для того чтобы поддержать семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет, в Кузбасс поступит 1,295 миллиарда рублей.(подробности)