В Кузбассе на утро 26 ноября коронавирус диагностирован еще у 175 человек. Об этом сообщает областной межведомственный штаб.Таким образом, общее число заболевших за все время в регионе достигло 20 248 человек. Также 143 пациента, у которых ранее была диагностирована инфекция, выписаны. Всего от коронавируса вылечились уже 16 548 человек.К сожалению, за минувшие сутки еще три человека скончались. У мужчины 1997 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. У мужчины 1976 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина 1962 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии нервной системы и сахарного диабета.Итого медицинскую помощь получает 3341 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 11 034 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСергей Цивилев рассказал об ужесточении карантинных мер в КузбассеСергей Цивилев рассказал об ужесточении карантинных мер в Кузбассе. Губернатор ответил на вопросы жителей в прямом радиоэфире в среду, 25 ноября. (подробности)Сергей Цивилев прокомментировал просьбу вузов остаться на дистанционном обученииГубернатор Кузбасса прокомментировал просьбу вузов остаться на дистанционном обучении. Об этом ранее просили ректоры нескольких учебных заведений. (подробности)Опубликовано новое распоряжение губернатора в связи с коронавирусомОпубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева в связи с коронавирусом. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, продлевает действующие ограничительные меры. (подробности)В Кузбассе возобновляется диспансеризация населенияВ Кузбассе возобновляется диспансеризация населения. Это связано с увеличением числа свободных коек. (подробности)Сергей Цивилев сообщил, как больные коронавирусом будут получать медпомощь в новогодние праздникиГубернатор Сергей Цивилев сообщил, как больные коронавирусом будут получать медицинскую помощь в новогодние праздники. В правительстве Кузбасса прошло совещание по эпидситуации в регионе. (подробности)