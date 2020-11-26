Трое мужчин с коронавирусом умерли в Кузбассе, самому молодому 23 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе. Самому молодому умершему за минувшие сутки было всего 23 года.

Оперативный штаб Кузбасса сообщил новые данные по числу умерших от коронавируса жителей региона. За минувшие сутки не стало еще трех человек, у которых ранее диагностировали ковид. Теперь общее число случаев летального исхода достигло 359 человек.

У мужчины 1997 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения.

У мужчины 1976 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Мужчина 1962 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии нервной системы и сахарного диабета.

Всего за сутки число заболевших увеличилось на 175 человек и достигло 20 248. Из них 16 548 человек уже выздоровели и выписаны из больниц - о последних 143 случаях стало известно утром 26 ноября. Медицинскую помощь получает 3341 пациент с диагнозом COVID-19, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся еще 11 034 человека.

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