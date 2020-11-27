Прокуратура закрыла группу АУЕ в Кузбассе Фото: Ирина АВТУШКО

Прокуратура закрыла группу АУЕ в Кузбассе в социальных сетях. В общем доступе ее сторонники распространяли свои идеи.

Как рассказали в пресс-службе областного ведомства, группа, пропагандировавшая криминальные традиции, была обнаружена в Новокузнецке.

- В октябре 2020 года прокуратурой Новоильинского района проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних в части запрета распространения материалов, направленных на причинение вреда их здоровью и развитию, - рассказали в областном ведомстве. - В ходе мониторинга интернета обнаружена открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» с названием «А.У.Е. Жизнь Ворам», в которой пропагандировались криминальные традиции, асоциальное поведение и ненависть к представителям органов власти.

Так как подобная информация создавала угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, оказывала деструктивное воздействие на сознание подростков и напряженность в обществе, в ноябре по иску прокурора суд признал ее запрещенной. В итоге сомнительную группу заблокировали.