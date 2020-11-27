Две иномарки столкнулись на перекрестке в Кемерове. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

На одном из перекрестков Кемерова столкнулись два автомобиля. Результатом ДТП стали травмы водителя одной из иномарок.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11.45 на пересечении проспектов Ленинградского и Октябрьского. Сотрудники полиции уже выяснили, что в это время по проспекту Ленинградскому двигался автомобиль Toyota Verso. Водитель решил повернуть налево – на разрешающий сигнал светофора. Однако он не учел того факта, что в это же время навстречу ему двигался автомобиль Nissan Almera.

Водитель автомобиля Toyota, вопреки правилам, не предоставил преимущества в движении водителю автомобиля Nissan, и машины столкнулись.

- В результате ДТП травмы получил водитель Nissan Almera, женщина 45 лет. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за 10 месяцев текущего года на территории Кемеровской области зарегистрировано 368 ДТП, произошедших из-за несоблюдения очередности проезда, в которых 12 человек погибли и 508 получили травмы различной степени тяжести.