Синоптики предупредили кузбассовцев об аномальных холодах Фото: Екатерина РОМАНОВА

Аномальное похолодание прогнозируют в Кузбассе синоптики. Температура воздуха будет ниже обычного на несколько градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в Западную Сибирь пришли аномальные холода. В ближайшие дни здесь температура воздуха будет опускаться на 6-7 градусов ниже нормы. Например, ночные температуры в Кузбассе будут достигать -20…-25 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, особенно холодными будут ночи на 28 и 29 ноября, когда столбики термометров будут опускаться до -22…-25 градусов, при этом днем воздух прогреется не более чем до -7…-12 градусов. В ближайшие дни ожидается слабый ветер – 2-7 метров в секунду, который будет менять направление с юго-восточного на северо-западное. При этом синоптики прогнозируют небольшой снег лишь местами по области.

Напомним также, что из-за слабого ветра и морозов в нескольких городах Кузбасса действует режим «черного неба».

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