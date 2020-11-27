Новые автобусы придут своим ходом в Новокузнецк из Волгоградской области. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в социальных сетях

В скором времени в Новокузнецк прибудут новые автобусы. Это будет первая партия сочлененных автобусов большой вместимости.

Как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях, первая партия сочлененных автобусов Volgabus 6271G отправилась накануне в Новокузнецк из Волгоградской области. Им предстоит преодолеть своим ходом 3,5 тысячи километров. Мэр города отметил, что автобусы, прибывшие в Новокузнецк ранее, без труда преодолели это расстояние.

Новые автобусы низкопольные, ориентированы на перевозку в том числи и маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В автобусах имеется все необходимое как для комфортной поездки пассажиров, так и для управления ими водителем.

- Данные автобусы будут работать на самых востребованных маршрутах и, конечно, в часы пик, - отметил Сергей Кузнецов.

Напомним, что новые автобусы прибудут в город в рамках транспортной реформы. Она началась 18 ноября, и горожане сразу же столкнулись с некоторыми трудностями: новый перевозчик не выпустил на линии необходимое число единиц транспорта, не оказалось нужного количества водителей, многие горожане с трудом ориентировались в новых маршрутах, а сами маршруты оказались не всегда удобными для пассажиров. Сейчас на линиях работает достаточное количество автобусов, а маршруты корректируются по просьбам горожан.

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