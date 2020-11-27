У 177 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 27 ноября коронавирус диагностирован еще у 177 человек. Об этом сообщает областной межведомственный штаб.

Общее число заболевших за все время пандемии достигло 20 425 человек. Есть и положительная динамика: еще 159 пациентов, у которых ранее была диагностирована инфекция, выписаны. Всего от коронавируса вылечились уже 16 707 человек.

Кроме того, за минувшие сутки еще пять человек скончались.

Мужчина 1957 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1948 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1936 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1955 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1926 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3354 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 182 человека.