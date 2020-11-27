Кузбассовец застрелил бывшую супругу на глазах детей. ФОТО: СУ СК РФ по Калининградской области.

Житель Кузбасса отправился за своей бывшей женой в Калининград, подкараулил ее и застрелил. Все это происходило прямо под окнами дома, где женщина жила с детьми.

Трагедия произошла около половины седьмого вечера 26 ноября в Калининграде. 37-летний житель Кемеровской области подкараулил свою бывшую жену, которая летом 2020 года переехала в Калининград. Мужчина выстрелил в бывшую супругу не менее шести раз, от полученных ранений она скончалась на месте.

- Двое детей проживали с матерью. В момент происшествия они находились дома. Дети не пострадали, - цитирует слова представителя Следственного комитета «КП» - Калининград».

Следователи уже установили, что супруги находились в разводе с 2019 года, а летом 2020- го женщина с детьми 4 и 10 лет переехала в Калининград. Экс-супруг также перебрался в Калининградскую область в конце октября этого года и жил на съемной квартире. В жену он стрелял из охотничьего карабина, на который у него было разрешение на хранение и ношение.

- В рамках возбужденного уголовного дела следственным путем будут детально установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе следствие намерено проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. Также будет проверена законность получения подозреваемым разрешительных документов на оружие, - сообщает Следком по Калининградской области. - По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.