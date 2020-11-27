Ребенок упал в 5-метровый колодец в Новокузнецке. ФОТО: УЗНТ города Новокузнецк

10-летний школьник решил прокатиться с горы в Новокузнецке. Вместо получения радости от катания он упал в глубокий колодец.

Мальчик решил покататься с горки неподалеку от одного из гаражных кооперативов в Орджоникидзевском районе. Он лихо летел с горы, но в какой-то момент вместо того, чтобы остановиться или поехать дальше, упал в колодец. Самостоятельно выбраться ребенок не смог: глубина колодца оказалась около пяти метров.

На помощь ребенку пришли сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка. Для того, чтобы поднять ребенка на поверхность, потребовалась трехколенная лестница и альпинистское снаряжение. Ребенок при падении получил травмы, и сразуже после того, как его подняли из колодца, мальчика передали врачам скорой помощи. а опасное место оградили сигнальными лентами.

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