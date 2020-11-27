Полиция прекратила поиски пропавшей 16-летней школьницы в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса сообщила о прекращении поисков 16-летней школьницы из Кузбасса. Девушка пропала 23 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, 23 ноября школьница покинула социальное учреждение и пропала без вести. В течение нескольких дней ее искали сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры поискового отряда.

Благодаря слаженной работе неравнодушных кузбассовцев 27 ноября девочку удалось разыскать. Она находилась в поселке Трудармейский Прокопьевского района.

- Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины ухода школьницы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражают признательность всем, кто принимал участие в поисках.

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