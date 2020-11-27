Шла через пути и не реагировала: поезд сбил 80-летнюю женщину в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На одной из железнодорожных станций Кузбасса пассажирским поездом смертельно травмирована 80-летняя женщина.

Трагедия произошла на станции Топки. Сотрудники ЛУ МВД России по Кемеровской области восстановили ход событий. Выяснилось, что машинист пассажирского поезда «Кемерово - Новосибирск» заметил на железнодорожных путях пожилую женщину. Она переходила железную дорогу в неустановленном месте. На сигналы женщина не реагировала, поэтому машинист применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

- 80-летняя жительница города Топки получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала года в зоне оперативного обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России подвижным составом травмировано 20 граждан, 14 из них погибли.

Сотрудники транспортной полиции также напоминают жителям региона о необходимости переходить железнодорожные пути только в строго установленных местах.