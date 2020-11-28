Из-за густого тумана в Кемерове столкнулись две фуры. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Наталия Иванова.

Вечером в пятницу, 27 ноября, на Кузнецком мосту столкнулись две фуры. Очевидцы утверждают, что ДТП произошло из-за неблагоприятных метеоусловий.

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло вечером 27 ноября. Очевидцы сняли на видео результаты аварии на Кузнецком мосту. Камера зафиксировала густой туман, накрывший Кемерово. Автомобиль автора видео сначала стоял на светофоре, а потом поехал, при этом видимость была очень низкой.

- Видимость ноль, идем по приборам, - так комментировали погодные условия подписчики группы.

Зачем в объектив попали два грузовых автомобиля, один из которых врезался в другой, «догнав» его, и машина скорой помощи.

- Фуры друг друга не увидели! – удивлена автор видео.

Напомним, по данным Кемеровского гидрометцентра, 28 ноября ожидается туман, дым и дымка, а видимость на дороге может быть снижена до 500-1000 метров, местами – до 100 метров.

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