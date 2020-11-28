Жительница Кузбасса угнала чужую машину и поехала на ней за алкоголем Фото: Кирилл ЧАЩИН

Нетрезвая жительница Прокопьевска угнала чужой автомобиль, чтобы купить еще алкоголя. Но план провалился: женщина не справилась с управлением и врезалась в две машины.

Две подружки из Прокопьевска распивали алкогольные напитки. Посиделки затянулись, алкоголь закончился, и женщины решили купить еще горячительного. Одна из них взяла ключи от автомобиля ВАЗ-21074 своего знакомого и без его ведома поехала ближайший магазин за бутылкой. Дорогу до магазина женщине удалось преодолеть, а вот возвращаясь обратно она не справилась с управлением и повредила два чужих припаркованных автомобиля. Возмущенные автовладельцы заблокировали виновницу аварии и вызвали полицию.

- В настоящее время в отношении злоумышленницы сотрудники ГИБДД отдела полиции «Рудничный» ОМВД России по Прокопьевску составили административный протокол об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.