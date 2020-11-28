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Коронавирус Covid-19

Кемерово вновь лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Новокузнецк отстает от него ненамного
Екатерина РОМАНОВА
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Кемерово вновь лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Кемерово вновь лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 28 ноября больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерове и Новокузнецке.

Лидером по числу заболевших за минувшие сутки оказался Кемерово: здесь тесты на коронавирус положительные у 37 человек. В Кемеровском муниципальном округе – у троих. Общее число заболевших – 4137 и 257 человек соответственно.

В Новокузнецке диагноз подтвердился у 36 человек, в Новокузнецком районе – у шести. Общее число заболевших – 4382 и 256 человек соответственно.

На третьем месте по числу новых заболевших находится Междуреченск – здесь коронавирус диагностировали еще у 19 человек. Общее число заболевших – 2139.

В Прокопьевске число заболевших выросло на 16 человек, а с момента начала пандемии здесь заболели 1133 человека.

Еще 10 новых заболевших проживают в Киселевске. С середины марта коронавирус здесь подтвердился у 928 человек.

В Анжеро-Судженске восемь новых заболевших, в Ленинске-Кузнецком – семь, в Мысках – шесть, а в Белове – пять.

По четыре новых случаев заболевания выявили в Осинниках и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Три новых заболевших в Тайге.

По два случая коронавируса за минувшие сутки выявили в Березовском, Юрге, а также Юргинском и Промышленновском муниципальных округах.

По одному заболевшему ковидом – в Полысаеве, Гурьевском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах.

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