Власти изымут квартиры в доме и земельный участок для муниципальных нужд Кемерова Фото: Кирилл ЧАЩИН

Несколько квартир в жилом доме по улице Антипова, 3 изымут городские власти – такое постановление вынесла администрация Кемерова.

В постановлении сообщается, что многоквартирный жилой дом некоторое время назад был признан аварийным и подлежит сносу. И теперь городские власти собираются изъять несколько квартир и земельный участок площадью 1817,73 квадратных метров.

«Изъять для муниципальных нужд города Кемерово объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в постановлении. - Комитету по жилищным вопросам администрации города Кемерово в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копии собственникам объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области».