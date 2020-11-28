Аномальную бабочку в снегу снял на видео кузбассовец. ФОТО: кадр видео Максима Егорова.

Необычную картину пришлось наблюдать жителю Кузбасса. Он обнаружил сидящую в снегу бабочку.

«Бабочки зимой еще более красивы чем летом. Зимой на фоне белого снега они выделяются своей яркостью и жизнерадостностью на фоне всеобщего уныния и успокоения», - так прокомментировал снятое видео его автор, Максим Егоров.

Пестрокрылое создание не оставило равнодушными и других кузбассовцев. Высказывая предположения, как она могла оказаться на снегу, подписчики посчитали, что она могла находиться в подвале, но из-за затяжной осени раньше времени проснулась и вылетела на улицу.

«Как она выжила в морозы?! В дом ее занесли? Может до весны доживет в тепле…» - предложила одна из комментаторов.

Другие же комментаторы с сожалением отметили, что даже если поместить пестрокрылую бабочку в тепло, она вряд ли долго проживет.