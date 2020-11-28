В Кемерове готовятся к открытию зимних спортивных площадок. ФОТО: Виктория Наумова

С наступлением зимы в Кемерове готовятся к открытию зимних спортивных площадок. О том, где они расположатся и будет ли работать пункт проката инвентаря, рассказал Илья Середюк.

- Как и в прошлом году, на площади Советов мы планируем залить каток вокруг ели, будут построены ледяные горки, а также состоится полюбившаяся кемеровчанам рождественская ярмарка. Также на площади будет работать хоккейная коробка. Специалисты уже завершили монтаж бортов и приступают к заливке льда, - рассказал Илья Середюк на своей странице в соцсетях во время еженедельного обзора «Кемерово. Неделя».

Глава города отметил, что ежедневно с 10.00 до 20.00 на площади Советов будет работать пункт проката.

Кроме того, Илья Середюк заметил, что на следующей неделе впервые начнется подготовка лыжни на Казачьем тракте, длиной три километра. Кроме того, на базе спортивной школы олимпийского резерва №2 будет оборудована конькобежная дорожка.