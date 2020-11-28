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Брат начальника обманул менеджера из Новокузнецка на 200 тысяч рублей

Мужчина пообещал привезти рекламное оборудование
Екатерина РОМАНОВА
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Брат начальника обманул менеджера из Новокузнецка на 200 тысяч рублей

Брат начальника обманул менеджера из Новокузнецка на 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Доверчивый менеджер сети магазинов перечислил мошеннику около 200 000 рублей за несуществующее рекламное оборудование. Сейчас мошенника разыскивает полиция.

35-летний менеджер одной из торговых компаний находился на рабочем месте, когда ему на мобильный телефон позвонил незнакомец. Тот представился братом начальника, расспросил об уровнях продаж, наличии денег в кассе, обсудил другие дела. А потом сообщил, что скоро привезут рекламное оборудование, и оплатить его нужно безналичным расчетом. Менеджер не сомневался, что разговаривает с родственником своего начальника, ведь у того действительно есть брат, работающий в этом же бизнесе. Оттого-то мужчина и перевел на указанный счет 157 тысяч рублей.

Время шло, но оборудование все не везли, тогда менеджер позвонил в головной офис и узнал, что его обманули. Более того, оказалось, что еще один продавец другого магазина по той же схеме перечислил 40 тысяч рублей. бщий ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю, составил около 200 000 рублей.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленника. Установлено, что мошенник звонил в Новокузнецк из Саратовской области. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Криминал