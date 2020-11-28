МЧС предупредил о резком ухудшении видимости в Кузбассе. ФОТО: Виталий Денисов

В ближайшие сутки в Кузбассе погода будет не самой располагающей к прогулкам и поездкам. Синоптики прогнозируют туман, дым, дымки и изморозь.

Специалисты МЧС предупреждают кузбассовцев о том, что днем 29 ноября на территории региона ожидаются туманы, видимость может снижаться до 500 метров и менее. На дорогах – гололедица. Отправляясь в дорогу в такую погоду, помните о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. также в пресс-служба регионального МЧС напомнили о том, что автомобиль нужно проверить перед поездкой, наполнить топливом не только бензобак, но и дополнительную канистру.

- Возьмите с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания» и медицинскую аптечку, - рекомендую специалисты МЧС. - Также возьмите теплые вещи, горячие напитки в термосе и продукты питании. Пополните баланс счета мобильного телефона перед началом движения.

Напомним, в Кузбассе до 30 ноября сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий.

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