До -26 градусов опустится температура воздуха в Кузбассе 29 ноября Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Грядущая ночь в Кузбассе будет очень холодной: местами столбики термометров опустятся до -26 градусов. При этом ожидаются туманы, дымка и дым. Такой прогноз погоды дали синоптики на 29 ноября.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 29 ноября, в Кузбассе ожидается -21…-26 градусов, местами будет теплее – от 14 до 19 градусов мороза. В Кемерове синоптики прогнозируют -22…-24. А вот по югу Кузбасса, согласно данным уже Гисметео, столбики термометров опустятся до -17…-19 градусов. Ночью возможна небольшая облачность, которая сохранится и днем. Также ожидаются туманы, дым, дымка, изморозь, а на дорогах – гололедица.

Днем воздух по области прогреется до -11…-16, местами – до -3…-8. В Кемерове ожидается -11..-13.

Напомним, ранее синоптики и сотрудники МЧС предупредили кузбассовцев о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки видимость на дорогах региона может быть до 500 метров и менее. И автомобилистам, и пешеходам следует быть внимательными при движении.

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