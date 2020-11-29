Мусоровоз сбил кемеровчанку во дворе дома. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Очевидцы сообщают о ДТП с участием мусоровоза и пешехода, которое произошло во дворе одного из многоэтажных домов в Кемерове.

О дорожно-транспортном происшествии невольные его свидетели рассказали в социальных сетях и разместили снимки, запечатлевшие последствия аварии.

- В Кемерово мусоровоз протащил женщину. Инцидент произошел на проспекте Ленинградском, 25, - отмечают очевидцы.

Также жители окрестных домов отметили, что на месте дорожно-транспортного происшествия работали машины спецслужб. В частности, пострадавшей потребовалась помощь медиков.

- ДТП, в котором мусоровоз совершил наезд на женщину, произошло около 13.00, - сообщает пресс-секретарь Кемеровского центра медицины катастроф. - Женщина получила незначительные травмы, сейчас она находится на амбулаторном лечении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства, при которых произошло дорожно-транспортное происшествие, а также степень вины пешехода и водителя.