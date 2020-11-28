Грузовикам запретили въезд в Кемерово во время снегопада. ФОТО: кадр видео с личной страницы Ильи Середюка

Глава областного центра Илья Середюк рассказал о том, какие меры будут приниматься во время неблагоприятных погодных условий. Одна из таких мер - ограничение движения грузовиков.

Рассказывая об уборке улиц Кемерова от снега, Илья Середюк во время еженедельного обзора «Кемерово. Неделя» отметил, что регулярно объезжает районы города и следит, насколько качественно убираются улицы. Он отметил, что сейчас уборкой дорог занимаются 165 единиц техники и 262 рабочих, а при необходимости привлекается снегоуборочная техника промпредприятий. Еще одна важная мера, которая вводится во время снегопадов – запрет на въезд в областной центр грузовых автомобилей.

- Будем использовать при больших снегопадах ранее опробованные механизмы ограничения въезда в город большегрузных автомобилей с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. Приостанавливаем движение по городу и въезд в город таких транзитных автомобилей. Специально для этого определены площадки на въездах в город, для отстоя, - сообщил Илья Середюк.

Кроме того, на время грядущих больших снегопадов на стоянке у ДК «Шахтеров», там, где Логовое шоссе, а также на улице Терешковой в районе деревни Красновки и перекрестка с улицей 62-й проезд установят специальные тягачи. Они помогут выбираться большегрузной технике, необорудованной зимними шинами, которая скользит и образует заторы.

По вопросам содержания уличной дорожной сети Илья Середюк призвал обращаться в инстаграм-аккаунты и по телефонам горячей линии «Кемдора» и «Жилкомцентра».

Сделать это можно по телефонам:

- МБУ «Кемеровские автодороги»: 67-00-00;

- МБУ «Жилкомцентр»: 31-23-32.