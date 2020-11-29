Победитель не определен: состоялся матч между ХК «Кузбасс» и «Байкал-Энергия». ФОТО: bandyvideo.net

В Кемерове состоялся матч между ХК «Кузбасс» и командой из Иркутска «Байкал-Энергия».

Игра, в соответствии с требования противоэпидемического режима, проходила при пустых трибунах. В составе кемеровского клуба отличились Дмитрий Аникин и Вячеслав Швецов. Причем последний своим голом с пенальти на последних минутах встречи вывел результат игры на «ничью» и спас команду «Кузбасс» от поражения.

У иркутян по одному мячу забили Михаил Прокопьев, Владислав Кузнецов и воспитанник кемеровского хоккея с мячом Руслан Тремаскин.

Результат встречи – 3:3.