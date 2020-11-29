В Кемерове выбрали парки для благоустройства в 2021 году. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове выбрали парки, которые будут благоустроены в 2021 году. Их список составлялся по итогам общественного голосования.

Определен перечень общественных пространств, которые будут отремонтированы в следующем году в областном центре. Городская комиссия на основании голосования, которое проходило на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн», сформировала итоговый список.

Так, в программу благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 2021 год вошли девять общественных территорий. В их числе:

-Скейтпарк, памп-трек по бульвару Осеннему, 3 в жилом районе Лесная Поляна - это территория спортивного центра Спортград;

-Скейтпарк, памп-трек в парке имени Веры Волошиной;

-Скейтпарк в сквере Новорожденных в Заводском районе;

-Скейтпарк, памп-трек по улице Инициативной, 101а в Кировском районе;

-Скейтпарк, площадка для воркаута в парке на улице Белозерной в жилом районе Ягуновский;

-Скейтпарк, памп-трек по улице Стадионной, 22Б - это стадион «Горняк» в жилом районе Кедровка;

-Скейтпарк, памп-трек в городском «Парке Чудес» в Центральном районе;

-Площадка для воркаута на бульваре Патриотов в Заводском районе;

-Площадка для воркаута и мини-сквер в сквере Молодоженов в Рудничном районе.