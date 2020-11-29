Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе - самому старому было 77 лет

Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе - самому старом было 77 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб региона опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 29 ноября. За минувшие сутки четверо человек скончались, самому старшему из них было 77 лет.

- У мужчины 1961 рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1943 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа.

У мужчины 1957 года рождения из Новокузнецкого района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - уточнили в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших с начала пандемии достигло 373 человек.

Также стало известно, что 174 человека заболели, общее число зараженных с середины марта составило 20 775. Выписаны 176 человек, всего же вылечилось 17 075 пациентов.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 3327 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13143 человека.