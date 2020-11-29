174 новых случая пополнили статистику заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе 174 новых случая пополнили статистику заболевших коронавирусом на утро 29 ноября. Всего же с начала пандемии заразилось уже 20 775 человек.

Также четвре пациента скончались. У мужчины 1961 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины из Кемерова 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе.

За сутки 176 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 17075 человек вылечились от коронавируса.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 3327 пациентов с диагнозом COVID-19, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13143 человека. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.