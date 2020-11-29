Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, где за минувшие сутки обнаружились новые заболевшие коронавирусом, а также умершие. Сводка опубликована на утро 29 ноября.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Кемерово – 26, Междуреченск – 18, Ленинск-Кузнецкий – 11, Прокопьевск и Новокузнецкий район – по девять, Анжеро-Судженск и Полысаево – по восемь, Киселевск и Юрга – по семь, Белово , Осинники и Гурьевский муниципальный округ – по шесть, Калтан – четыре, Топкинский муниципальный округ – три, Краснобродский, Беловский район, Ижморский и Яйский муниципальные округа – по два, Тайга, Кемеровский, Прокопьевский и Яшкинский муниципальные округа – по одному.

Всего с середины марта общее число заболевших в регионе достигло 20 755 человек. Также за сутки выздоровело 176 пациентов, а всего с начала пандемии – 17 075. Четверг человек скончались, сейчас число летальных исходов составляет 373.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3327 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13143 человека.

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